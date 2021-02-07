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Байден призвал Сербию признать независимость Косово

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Президент США Джо Байден считает необходимым наладить отношения между Сербией и Косово. Об этом говорится в поздравительном письме главы Соединенных Штатов от 7 февраля, посвященном Дню государственности Сербии.

«Мы по-прежнему твердо поддерживаем цель европейской интеграции Сербии и призываем вас продолжать предпринимать сложные шаги для достижения этой цели, включая проведение необходимых реформ и достижение всеобъемлющего соглашения о нормализации отношений с Косово, ориентированного на взаимное признание», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента Сербии.

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Байден отметил, что США и Сербия поддерживают дипломатические отношения вот уже 140 лет и намерены дальше сотрудничать в сфере экономики, региональной стабильности и демократических ценностей.

Президент США добавил, что сербский и американский народ вместе сражались в войнах, а теперь поддерживают тесные контакты для борьбы с пандемии коронавируса.

«Я рассчитываю на сотрудничество с вами для углубления дружеских связей между нашими странами и укрепления отношений между Сербией и США», — добавил Джо Байден.

Ранее 3 февраля президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Сербии Александром Вучичем.

Путин и Вучич коснулись темы выработки сбалансированного решения косовской проблемы, которое должно быть утверждено Советом Безопасности ООН. Российский лидер отметил, что поддерживает президента Сербии в этом вопросе.

В 2008 году косовско-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику не признают около 60 государств, в том числе Россия, Китай, Испания и Греция.

Число стран, признающих независимость Косово, составляет менее 100. Если Сербии удастся уменьшить это число до 96, то Приштина не войдет ни в одну из международных организаций.

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