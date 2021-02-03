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Путин провел телефонный разговор с президентом Сербии

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Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Сербии Александром Вучичем. Об этом стало известно в среду, 3 февраля в пресс-службе Кремля.

Известно, что лидеры двух государств обсудили вопросы борьбы с коронавирусной инфекцией.

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«Предметно рассмотрена проблематика противодействия пандемии коронавирусной инфекции с акцентом на расширение сотрудничества в сфере вакцинации», — говорится в сообщении.

Кроме того, Путин и Вучич коснулись темы выработки сбалансированного решения косовской проблемы, которое должно быть утверждено Совбезом ООН.

«Президент Сербии информировал о своих оценках сложившейся ситуации в косовском урегулировании с учетом состоявшихся у него контактов с зарубежными партнерами. <…> Отмечено, что Сербия и далее может рассчитывать на поддержку России в этом и других важных вопросах», — уточняется в сообщении.

Также президенты России и Сербии дали позитивную оценку сотрудничеству между странами, отметив успешную реализацию масштабных совместных проектов в энергетике, транспорте и высокотехнологичных отраслях.

В середине декабря 2020 года Россия и Сербия подтвердили намерение развивать сотрудничество для борьбы с коронавирусом. Глава МИД России Сергей Лавров после совместной пресс-конференции с сербским лидером Александром Вучичем заявил, специалисты двух стран обсуждают практические вопросы разработки вакцины и ее производства.

Ранее в ходе переговоров с сербским коллегой Лавров выразил сожаление, что Брюссель не может добиться от Приштины прогресса по созданию сообщества сербских муниципалитетов в Косово.

В 2008 году косовско-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику не признают около 60 государств, в том числе Россия, Китай, Испания и Греция.

Число стран, признающих независимость Косово, составляет менее 100. Если Сербии удастся уменьшить это число до 96, то Приштина не войдет ни в одну из международных организаций.

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