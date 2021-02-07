Исследователи предрекли резкий рост заболеваемости COVID-19 во Франции

К началу марта Франция рискует столкнуться с резким ростом количества новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом свидетельствует исследование университетской больницы Лилля, опубликованное 6 февраля Le Journal du Dimanche.

«В последние дни развитие эпидемии, похоже, остановилось, даже если количество новых положительных случаев остается на высоком уровне. Однако это заблуждение: как и во многих европейских странах, новый штамм может быстро изменить тенденции, наблюдаемые в настоящее время», — предупредили авторы исследования — профессор Филипп Амуйель и доцент Люк Доше.

Согласно представленному графику, заболеваемость в стране начнет расти уже в конце февраля, а к марту британский вариант будет преобладать. При этом, несмотря на то что прогнозы основаны на предварительных данных, действовать необходимо уже сейчас, отметили исследователи.

Они отметили, что контролировать эпидемию будет сложнее, так как еще слишком мало французов прошли вакцинацию, чтобы говорить о снижении количества тяжелых случаев.

«Мы убедились, что профилактические меры действительно помогают сдерживать распространение старого варианта, поскольку заболеваемость им снижается в среднем на 6% за неделю. Напротив, количество случаев британского варианта растет на 60% в неделю, что объясняет плато, которое показывает ежедневная статистика», — говорится в исследовании.

По мнению ученых, в вопросе принятия необходимых мер по борьбе с заболеваемостью COVID-19 необязательно речь должна идти о режиме самоизоляции — можно ввести повсеместный запрет самодельных защитных масок в пользу только сертифицированных тканевых «первой категории» или хирургических, а также ввести более ранний комендантский час с 12:00 в выходные.

Согласно последним данным французского минздрава, с начала эпидемии в стране ежедневно отмечается более 20 тыс. новых случаев заболевания. К настоящему моменту в стране зарегистрировано более 3,3 млн случаев заболевания, 232 693 выздоровевших и почти 79 тыс. летальных исходов.

Кампания по вакцинации населения во Франции началась 27 декабря 2020 года, как и на всей территории Евросоюза. К настоящему моменту от коронавируса привиты более 1,86 млн жителей страны, из них более 247 тыс. уже получили обе дозы вакцины.

Между тем во Всемирной организации здравоохранения отметили снижение скорости заболеваемости COVID-19, в частности сообщалось о стабилизации ситуации в странах Европы — по сравнению с максимальными показателями января заболеваемость снизилась в Чехии и Германии.

29 января Франция частично закрыла границы для всех прибывающих из-за пределов ЕС на фоне ситуации с коронавирусом.

14 января в стране усилили ограничения на фоне ситуации с коронавирусом. С 16 января введен комендантский час в вечернее и ночное время, ужесточены правила въезда на территорию и усилен контроль на границах.