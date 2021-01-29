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Франция частично закрывает границы из-за распространения коронавируса

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Франция закрывает границы для всех прибывающих из-за пределов ЕС на фоне ситуации с коронавирусом. Об этом 29 января сообщил премьер-министр страны Жан Кастекс.

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«Въезд во Францию и выезд с нашей территории в страны за пределами Евросоюза будет запрещен за исключением веских мотивов», — цитирует его «РИА Новости».

По его словам, эта норма вступит в силу с 1 февраля.

Ранее, 24 января, сообщалось, что власти Франции намерены ввести в стране третий локдаун в связи с распространением коронавирусной инфекции.

14 января в стране усилили ограничения на фоне ситуации с коронавирусом. С 16 января введен комендантский час с 18:00, ужесточены правила въезда на территорию и усилен контроль на границах. В частности, туристам необходимо иметь отрицательный тест на коронавирус, а по прибытии соблюдать самоизоляцию на протяжении семи дней. После этого нужно будет повторно сдать тест.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 29 января, во Франции выявили 3 153 487 случаев заболевания COVID-19, из них 75 620 летальных исходов.

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