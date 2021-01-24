Во Франции начали готовиться к третьему локдауну из-за коронавируса

Власти Франции намерены ввести в стране третий локдаун в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье, 24 января, пишет газета Le Journal du Dimanche со ссылкой на источник в правительстве.

По его данным, решение уже принято, обсуждаются только сроки и условия карантина. Предварительно известно, что меры будут приняты до конца следующей недели и будут действовать по меньшей мере в течение трех недель. Необходимость третьего карантина обусловлена распространением британской мутации коронавируса и штамма из ЮАР, отмечает издание.

Уже в среду президент Франции Эммануэль Макрон обратится к нации с объявлением.

Источник газеты уточнил, что некоторые ограничения могут быть смягчены. Так, работа торговых точек с товарами, не относящимися к категории первой необходимости, может быть разрешена в определенные интервалы времени.

14 января в стране усилили ограничения на фоне ситуации с коронавирусом. С 16 января введен комендантский час с 18:00, ужесточены правила въезда на территорию и усилен контроль на границах. В частности, туристам необходимо иметь отрицательный тест на коронавирус, а по прибытии соблюдать самоизоляцию на протяжении семи дней. После этого нужно будет повторно сдать тест.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 24 января, во Франции выявили 3 035 181 случай заболевания COVID-19, из них 72 877 летальных исходов.