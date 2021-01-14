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Франция объявила об ужесточении ограничений на фоне ситуации с COVID-19

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Комендантский час во Франции на фоне пандемии коронавируса начиная с 16 января будет действовать с 18:00, а не с 20:00. Об этом в четверг, 14 января, заявил премьер-министр страны Жан Кастекс.

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«На всей территории страны комендантский час будет действовать с 18:00 начиная с субботы», — отметил Кастекс в ходе пресс-конференции.

По его словам, мера будет сохранена в течение как минимум 15 дней. Магазины в стране будут закрываться также с 18:00, передает телеканал BFMTV.

Кроме того, республика ужесточит правила въезда на свою территорию и усилит контроль на границах. В частности, туристам необходимо будет иметь отрицательный тест на коронавирус, а по прибытии соблюдать самоизоляцию на протяжении семи дней. После этого нужно будет повторно сдать тест.

Комендантский час во Франции действует с 15 декабря, он начинается в 20:00 и длится до 6:00. В ряде департаментов его уже ужесточили, и гражданам запретили покидать дома с 18:00.

В начале января сообщалось, что во Франции за новогоднюю ночь полиция выписала более 6,6 тыс. штрафов за нарушение комендантского часа, введенного для сдерживания распространения COVID-19. Сумма штрафов не уточняется, однако за первое нарушение комендантского часа во Франции взимают €135, а в случае рецидива эта цифра может вырасти до €3750.

По данным портала Worldometers, за всё время пандемии в стране зарегистрировано 2 830 442 случая коронавируса. При этом выздоровели 205 672 человека, скончался 69 031.

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