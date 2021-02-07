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Рейсы в Москву и Минводы задержаны на Урале из-за непогоды

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Неблагоприятные погодные условия стали причиной задержки авиарейсов в Москву, Санкт-Петербург и Минеральные Воды в ряде аэропортов Урала. Об этом 7 февраля сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

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В аэропорту Баландино в Челябинске задержаны шесть рейсов авиакомпаний «Аэрофлот», «Азимут», «Россия» и «Победа». Самолеты должны были отправиться в Москву, Санкт-Петербург, Минеральные Воды и Краснодар.

В справочной аэропорта Кольцово в Екатеринбурге и тюменского аэропорта Рощино также подтвердили задержку авиарейсов по тем же маршрутам.

В ведомстве добавили, что пассажирам оказываются необходимые услуги, их исполнение контролирует Челябинская транспортная прокуратура.

7 февраля в регионах Урала прогнозируются сильный снег и метель с порывами ветра до 23 м/с. Температура воздуха составит –17...–12 градусов.

13 января почти половина рейсов в аэропорту Симферополя была задержана из-за тумана. 5 января в московских воздушных гаванях самолеты задерживались из-за погодных условий.

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