Почти половина рейсов в аэропорту Симферополя задержана из-за тумана

Из-за тумана в аэропорту Симферополя задерживаются прибытие и вылет 10 самолетов. Об этом в среду, 13 января, сообщили в пресс-службе авиаузла.

По данным аэропорта, с начала дня приземлились только четыре рейса. «Из-за тумана на данный момент задерживаются прибытие и отправление 10 самолетов. Экипажи четырех воздушных судов приняли решения приземлиться на запасных аэродромах в Краснодаре, Сочи и Анапе», — цитирует сообщение «Интерфакс».

Задержки составляют до пяти часов. Всего крымский аэропорт должен принять и отправить в среду 23 самолета.

В начале января следующие в Ставрополь самолеты в воскресенье из-за тумана садились в аэропорту Минеральные Воды.

5 января в московских аэропортах задерживались авиарейсы из-за погодных условий. Тогда столичный регион накрыл снегопад.