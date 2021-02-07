Волков и Оверим прибыли на бой в рамках турнира UFC

Российский боец Александр Волков и легенда смешанных единоборств нидерландец Алистар Оверим прибыли на турнир UFC Fight Night 184.

Бой двух тяжеловесов начнется в ближайшее время и будет транслироваться в прямом эфире РЕН ТВ на эксклюзивных правах в специальном эфире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Накануне спортсмены прошли процедуру взвешивания перед турниром. Вес россиянина составил 119,74 кг, а нидерландца — 115,89 кг.

Отмечается, что если 32-летний Волков одолеет Оверима, то выйдет на финишную прямую в борьбе за пояс чемпиона мира. В свою очередь, 40-летний соперник россиянина получает возможность показать себя на ринге в таком зрелом возрасте.