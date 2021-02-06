Волков и Оверим прошли процедуру взвешивания перед боем

Российский боец MMA Александр Волков и его соперник Алистар Оверим прошли процедуру взвешивания перед турниром UFC.

Вес россиянина составил 119,74 кг, а нидерландца — 115,89 кг, сообщает телеканал РЕН ТВ в пятницу, 5 февраля.

Ранее Волков заявил, что Алистар Оверим хитрый, опытный и сильный спортсмен. По признанию бойца, предстоящая встреча станет одним из сильнейших вызовов, которые были в его карьере.

Журналисты, в свою очередь, предрекли зрелищный бой, так как оба бойца — ударники. Как следствие, зрителей ждет мало эпизодов борьбы в партере.

Отмечается, что если 32-летний Волков одолеет 40-летнего Оверима, то выйдет на финишную прямую в борьбе за пояс чемпиона мира. В свою очередь, соперник россиянина получает возможность показать себя на ринге в таком зрелом возрасте.

Бой двух тяжеловесов пройдет в рамках шоу UFC Fight Night, которое РЕН ТВ будет транслировать в прямом эфире на эксклюзивных правах в специальном эфире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 7 февраля в 05:00 мск.