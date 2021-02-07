Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Службы МЧС переведены на усиленный режим работы из-за погоды
Спорт
Сборная России по теннису выиграла Кубок АТР
Спорт
Волков и Оверим прибыли на бой в рамках турнира UFC
Мир
На Украине произошли аварии сразу на двух ТЭС
Общество
МВД назвало вероятный мотив убийства экс-главы села в Дагестане
Общество
Российским вузам разрешили вернуться к очному обучению с 8 февраля
Наука
Ученые зафиксировали связь мутаций коронавируса с лечением плазмой
Общество
Актриса Анастасия Мельникова раскрыла размер своей депутатской зарплаты
Мир
FT заявила о низкой эффективности вакцины AstraZeneca от штамма из ЮАР

Сборная России по теннису выиграла Кубок АТР

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Даниил Медведев одержал победу над итальянцем Маттео Берреттини во втором матче финала Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР Cup) и принес российской сборной первую победу в данном турнире.

Ракетка на местности: чего ждать от россиян на Кубке АТР
В ночь на вторник стартует престижный командный турнир — главный этап подготовки к Australian Open

Финал прошел 7 февраля в австралийском Мельбурне. 24-летний россиянин одержал победу над соперником в двух сетах со счетом 6:4, 6:2, пишет «Спорт-Экспресс».

В первой игре Андрей Рублев обыграл Фабио Фоньини (6:1, 6:2).

Таким образом сборная России по теннису досрочно выиграла турнир. Позже состоится парный матч Евгения Донского и Аслана Карацева против Симоне Болелли и Андреа Вавассори, однако исход встречи не повлияет на результаты финала.

Всего в российскую команду вошли четыре теннисиста: четвертая ракетка мира Медведев, занимающий восьмое место в мировом рейтинге Рублев, Аслан Карацев (112) и Евгений Донской (122).

За трофей боролись 12 сборных, в том числе команды Сербии, Испании, Австрии, Греции, Германии, Аргентины, Италии, Японии, Франции, Канады и Австралии.

Кубок АТР прошел во второй раз. В прошлом году российская сборная дошла до полуфинала, уступив будущим победителям турнира — команде Сербии.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021