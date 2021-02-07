Сборная России по теннису выиграла Кубок АТР

Даниил Медведев одержал победу над итальянцем Маттео Берреттини во втором матче финала Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР Cup) и принес российской сборной первую победу в данном турнире.

Финал прошел 7 февраля в австралийском Мельбурне. 24-летний россиянин одержал победу над соперником в двух сетах со счетом 6:4, 6:2, пишет «Спорт-Экспресс».

В первой игре Андрей Рублев обыграл Фабио Фоньини (6:1, 6:2).

Таким образом сборная России по теннису досрочно выиграла турнир. Позже состоится парный матч Евгения Донского и Аслана Карацева против Симоне Болелли и Андреа Вавассори, однако исход встречи не повлияет на результаты финала.

Всего в российскую команду вошли четыре теннисиста: четвертая ракетка мира Медведев, занимающий восьмое место в мировом рейтинге Рублев, Аслан Карацев (112) и Евгений Донской (122).

За трофей боролись 12 сборных, в том числе команды Сербии, Испании, Австрии, Греции, Германии, Аргентины, Италии, Японии, Франции, Канады и Австралии.

Кубок АТР прошел во второй раз. В прошлом году российская сборная дошла до полуфинала, уступив будущим победителям турнира — команде Сербии.