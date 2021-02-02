Ракетка на местности: чего ждать от россиян на Кубке АТР

Сам по себе Кубок АТР — турнир новый, в нынешнем году он будет разыгран всего во второй раз. Но это не первая вылазка Ассоциации теннисистов-профессионалов на территорию командных соревнований, где до недавнего времени безраздельно правила Международная федерация тенниса (ITF). Вы можете помнить турнир с гордым названием Командный Кубок мира, который больше 30 лет проводился в Дюссельдорфе и считался вторым по престижу после Кубка Дэвиса.

Но в начале 2010-х у немецких организаторов началась чехарда со спонсорами, и после двух лет мучений Кубок мира уступил место обычному старту категории АТР-250. Впрочем, желание ассоциации иметь в календаре командный турнир никуда не делось, и после нескольких лет разработки публике представили проект нового Кубка. Задумка была масштабной — две недели перед Australian Open, матчи по разным городам Австралии, 24 команды, составленные из лучших игроков планеты. Ради этого австралийцы даже согласились приостановить проведение еще одного традиционного январского командного турнира — Кубка Хопмана, который организовывался совместно с ITF и считался неофициальным чемпионатом мира среди смешанных команд.

Поделили на два

В наступившем году в регламент пришлось вносить заметные коррективы. Причина, думается, всем понятна — пандемия и связанные с ней ограничения. Сроки проведения Кубка АТР были сдвинуты вместе с Australian Open и сокращены вдвое. Также в два раза меньше стало участников и призовых денег. А играть будут не в трех городах континента, как год назад, а в Мельбурне, где следом сразу стартует первый «мейджор» сезона.

— В рамках подготовки к Australian Open это очень хороший турнир, — сказал «Известиям» тренер сборной России Игорь Куницын. — Ребята гарантированно сыграют несколько матчей с сильными соперниками, а при положительном результате наберут немало очков в рейтинг АТР. Кроме плюсов, я ничего в данном случае не вижу. А то, что теперь будут играть на тех же кортах, что и предстоящий «Большой шлем», теннисистам даже лучше, они сразу привыкнут к покрытию и потом не будут тратить время на адаптацию.

Но самое главное — для игроков, долгое время не выходивших на корт, это возможность не просто сыграть, а проверить себя в деле против сильнейших соперников. Среди участников Кубка АТР — 13 представителей топ-15 мирового рейтинга, не будет лишь травмированного Роджера Федерера и Давида Гоффена, так как сборная Бельгии не отобралась на турнир. Поэтому ждем огненных битв лучших теннисистов мира.

— Состав участников очень достойный, — подчеркнул Куницын. — Выкладываться, думаю, все будут на 100%, все-таки матчи по регламенту в три сета, а не в пять. Поэтому не вижу проблем — всем нужна практика, ведь два месяца никто не играл. Если у кого-то будут микротравмы, да, надо себя поберечь. В противном случае все будут биться.

Без фаворитов

Сборная России год назад дошла на Кубке АТР до полуфинала, где уступила будущим чемпионам из Сербии. Теперь из того состава у нас остался только четвертый номер рейтинга Даниил Медведев. Компанию победителю Итогового турнира – 2020 составят восьмая ракетка мира Андрей Рублев, Аслан Карацев и играющий капитан Евгений Донской.

— Подбор игроков у нас очень сильный, — сказал «Известиям» известный в прошлом игрок, а ныне тренер Андрей Ольховский. — Если 20-я ракетка мира Карен Хачанов остался вне заявки, потому что еще двое ребят выше его в рейтинге, о чем тут можно говорить? Все, кто попал в сборную, не новички, проверенные бойцы.

Любопытный нюанс регламента: в отличие от Кубка Дэвиса здесь нет перекрестных матчей, то есть первый номер команды всегда играет против первого номера соперников, второй против второго. Если по итогам двух одиночных игр счет равный, победителя определяют в парной встрече. С одной стороны, это дарит болельщикам обилие топ-матчей между лидерами в каждый из игровых дней. С другой — придает дополнительную интригу выступлению других игроков. Далеко не в каждой сборной есть два равноценных теннисиста. А сборная России — единственная, кто может похвастать сразу двумя представителями первой десятки мирового рейтинга.

— Мы, конечно, одни из претендентов на победу, но не скажу, что главные, — считает Игорь Куницын. — В таком формате, считаю, явного фаворита и не может быть. Любой матч в итоге может стать решающим, никогда не угадаешь. В таких соревнованиях всё очень скоротечно, каждая осечка может стать решающей. Конечно, никто не хочет доводить дело до парных матчей, все постараются решить дело в одиночках.

Финал Кубка ATP запланирован на 6 февраля.