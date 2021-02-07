Рублев победил Фоньини и вывел Россию вперед в финале ATP Cup

Российский теннисист Андрей Рублев в финале ATP Cup обыграл итальянца Фабио Фоньини со счетом 6:1, 6:2.

Встреча продолжалась чуть больше часа. Рублев сделал девять эйсов и не совершил ни одной двойной ошибки.

Таким образом, счет в финале стал 1:0 в пользу России, пишет «Спорт-Экспресс». В следующем матче Даниил Медведев встретится с Маттео Берреттини.

22 ноября Даниил Медведев стал победителем итогового турнира ATP. В решающем матче он обыграл австрийца Доминика Тима со счетом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4. А на пути к финалу россиянин обыграл серба Новака Джоковича и испанца Рафаэля Надаля, занимающих первые две строчки рейтинга ATP.