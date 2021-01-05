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Теннисисты Медведев и Рублев вошли в состав сборной России на ATP Cup

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Теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев включены в состав сборной России на Кубок Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup), сообщается 5 января на сайте соревнований.

Сбитые ракетки: Даниил Медведев победил лучших теннисистов мира
На итоговом турнире ATP в Лондоне россиянин поочередно обыграл игроков, занимающих первые три строчки рейтинга планеты

Игры пройдут с 1 по 5 февраля в Мельбурне (Австралия).

Всего в российскую команду вошли четыре теннисиста: четвертая ракетка мира Медведев, занимающий восьмое место в мировом рейтинге Рублев, Аслан Карацев (112) и Евгений Донской (122).

За трофей поборются 12 сборных, в том числе, команды Сербии, Испании, Австрии, Греции, Германии, Аргентины, Италии, Японии, Франции, Канады и Австралии.

22 ноября Даниил Медведев стал победителем итогового турнира ATP. В решающем матче он обыграл австрийца Доминика Тима со счетом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4. А на пути к финалу россиянин обыграл серба Новака Джоковича и испанца Рафаэля Надаля, занимающих первые две строчки рейтинга ATP.

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