Республиканцы призвали Лиз Чейни уйти в отставку за поддержку импичмента

Представители Республиканской партии американского штата Вайоминг проголосовали за вынесение порицания председателю Конференции республиканцев в палате представителей США Лиз Чейни, проголосовавшей за импичмент бывшему главе государства Дональду Трампу, и призвали ее уйти в отставку. Об этом 6 февраля сообщил телеканал CNN.

Чейни стала одним из 10 республиканцев, которая проголосовала в палате за импичмент.

Республиканцы призвали Чейни немедленно покинуть свой пост. Кроме того, в партии намерены «удерживать» ее от получения финансов на ведение политической деятельности и вдобавок призвали ее вернуть средства, которая партия потратила на кампанию Чейни в 2020 году.

Заседание сената США по делу об импичменте бывшего президента США пройдет 9 февраля. Трампа обвиняют в подстрекательстве к беспорядкам, которые прошли в Вашингтоне 6 января.

Впервые в истории Соединенных Штатов один и тот же глава государства, причем к настоящему времени сложивший свои полномочия, дважды подвергся процедуре импичмента. В случае вынесения импичмента Трамп не сможет в будущем занимать высокие политические должности.