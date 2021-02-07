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Российским вузам разрешили вернуться к очному обучению с 8 февраля

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Российские университеты возвращаются к очному формату обучения с понедельника, 8 февраля. Соответствующий приказ подписал глава Минобрнауки Валерий Фальков, сообщается на сайте ведомства.

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Документ предписывает руководителям вузов, подведомственным Минобрнауки, организовать возвращение студентов к обучению в очном формате по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора, а также с учетом эпидемиологической ситуации в конкретном регионе.

Отмечается, что университетам необходимо обеспечить доступ к антисептикам студентам и сотрудникам, контролировать соблюдение масочного режима и социального дистанцирования, а также проветривать помещения во время перерывов.

Кроме того, университетам поручено измерять температуру всех посетителей бесконтактным способом, а также не допускать в вуз лица с признаками инфекционных заболеваний.

«В случае ухудшения эпидемиологической ситуации, согласно приказу, вузы должны быть готовы возобновить ограничительные меры, связанные с организацией учебного процесса», — отмечается в сообщении.

Ранее, 4 февраля, сообщалось, что творческие вузы, подведомственные Министерству культуры России, с 8 февраля смогут возобновить работу в очном формате с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в конкретном регионе.

В конце января Минобрнауки сообщило, что российские вузы смогут возвращаться очному обучению с 7 февраля по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора.

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