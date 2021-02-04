Творческим вузам разрешили очные занятия с 8 февраля

Творческие вузы, подведомственные Министерству культуры России, с 8 февраля смогут возобновить работу в очном формате с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в конкретном регионе. Об этом заявили в пресс-службе ведомства в четверг, 4 февраля.

«В соответствии с приказом Минкультуры России образовательные организации высшего образования, находящиеся в ведении ведомства, могут возобновить реализацию образовательных программ в очной форме обучения с 8 февраля 2021 года. Руководство вузов при принятии соответствующих решений должно учитывать санитарно-эпидемиологическую обстановку в регионах», — приводит ТАСС слова пресс-службы.

В Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова очные занятия для студентов возобновят также с 8 февраля.

За учебными группами закрепят определенные аудитории, выделят дни для очного и дистанционного обучения, а преподавателей обеспечат средствами индивидуальной защиты.

В конце января Минобрнауки сообщило, что российские вузы смогут вернуться к очному обучению с 7 февраля по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора.

Руководители образовательных заведений должны будут обеспечить готовность возобновления ограничений в случае осложнения эпидемиологической ситуации.

В вузах должны принять меры по профилактике распространения коронавируса, обеспечить условия для гигиенической обработки рук антисептиками при входе в учреждение, места общего пользования, столовые, санузлы. Также необходимо на входе измерять температуру и не пускать лиц с признаками инфекционных заболеваний. Вузы должны контролировать соблюдение масочного режима и безопасного расстояния и проветривание учебных помещений в перерывах.

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