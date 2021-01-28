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МГУ возобновит очные занятия для студентов с 8 февраля
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МГУ возобновит очные занятия для студентов с 8 февраля

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Московский государственный университет им. М.В Ломоносова возвращает очные занятия для студентов с 8 февраля. Соответствующий приказ подписал ректор Виктор Садовничий, сообщается 28 января на странице вуза в Facebook.

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«В целях минимизации рисков распространения COVID-19 всем руководителям структурных подразделений поручено соблюдать все требования по профилактике новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

В приказе отмечается, что за учебными группами будут закреплены определенные аудитории, а также выделены дни для очного и дистанционного обучения.

Кроме этого, все обучающиеся и профессорско-преподавательский состав университета будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. Также будет повышен контроль за соблюдением социальной дистанции и применением средств индивидуальной защиты.

Отмечается, что профессорско-преподавательский состав и сотрудники старше 65 лет с хроническими заболеваниями будут допущены к работе по согласованию.

Проведение массовых мероприятий в университете по-прежнему запрещено.

25 января президент России Владимир Путин в ходе встречи с учащимися вузов заявил, что дистанционное обучение в российских вузах является исключительно временной мерой, введенной в связи с распространением коронавирусной инфекции.

В декабре прошлого года глава Минобрнауки России Валерий Фальков сообщал, что оплата за обучение студентов в вузах может быть снижена в случае ухудшения качества образования или в силу того, что вуз не может обеспечить необходимое количество учебных часов из-за дистанционного формата работы в связи с пандемией.

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