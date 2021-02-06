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Венецианский карнавал впервые проходит в онлайн-формате

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Венецианский карнавал впервые проходит в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. На официальном сайте праздника в субботу, 6 февраля, начали транслировать специально записанные программы об обычаях карнавала.

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Стриминги пройдут также 7 февраля, и в период с 11 по 16 февраля. Таким образом, карнавал закончится традиционно в Жирный вторник — канун начала католического Великого поста. Отмечается, что платформа сможет принимать до 100 тыс. зрителей в день.

Как указали организаторы, для демонстрации костюмов заработают специальные «виртуальные комнаты». Кроме того, для детей предусмотрены перформансы, лаборатории и интерактивные рассказы.

При этом из-за сложной эпидемиологической ситуации в 2021 году не состоятся главные события карнавала — «Полет ангела», балы-маскарады и все шествия.

По рассказам очевидцев, на улицах Венеции почти нет ряженых, за исключением редких туристов. Это связано с тем, что в Италии действуют ограничения на передвижения между между регионами страны.

3 февраля стало известно, что организаторы «Евровидения» решили не проводить конкурс в привычном формате. Предполагается, что из-за пандемии конкурс будет проведен в уменьшенном масштабе и с соблюдением социальной дистанции между артистами.

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