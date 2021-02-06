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Ракетный модуль «Ангара» переправят в Москву для завершения проверок

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Тяжелые ракетные модули «Ангара» будут переправлены из Омска в Москву для завершения наземных проверок в контрольно-испытательной станции ракетного завода Центра Хруничева. Об этом в субботу, 6 февраля, рассказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.

«В этом году планируем провести не менее двух испытательных пусков одной тяжелой и одной легкой «Ангары» для подтверждения высоких технических характеристик и надежности этой ракеты», — добавил Рогозин.

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«Ангара» — это семейство российских ракет-носителей от легкого класса до тяжелого. При их запуске используются экологически чистые компоненты топлива. Первые два пуска тяжелой «Ангары» состоялись 23 декабря 2014 года и 14 декабря 2020 года с космодрома Плесецк.

13 января Совет РАН по космосу рекомендовал отложить создание предназначенной для полетов к Луне ракеты-носителя сверхтяжелого класса. В качестве альтернативы сверхтяжелой ракете «Енисей», предназначенной для экспедиции на поверхность Луны, совет предложил использовать ракеты семейства «Ангара».

4 февраля госкорпорация «Роскосмос» предложила Институту медико-биологических проблем РАН и Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) приступить к непосредственной подготовке полета человека на Луну и другие тела Солнечной системы.

По словам источника, речь идет о проекте «Ковчег», который ранее анонсировал Рогозин. Предполагается, что в 2024 году космический аппарат будет запущен на орбиту высотой 20 тыс. км над Землей для исследований по космической биологии, физиологии и биотехнологии. Поскольку проект отсутствует в Федеральной космической программе, предлагается изменить научные задачи миссии «Бион-М» номер два, запланированной на 2023 год.

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