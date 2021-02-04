«Роскосмос» предложил ученым начать подготовку к полету человека на Луну

Госкорпорация «Роскосмос» предложила Институту медико-биологических проблем РАН и Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) приступить к непосредственной подготовке полета человека на Луну и другие тела солнечной системы. Об этом 4 февраля сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«В рамках подготовки технологий обеспечения длительного полета человека к Луне и планетам Солнечной системы «Роскосмос» направил в Институт медико-биологических проблем РАН предложение переориентировать программу полета биологического научного аппарата «Бион-М» номер два, чтобы получить уникальные данные о воздействии на живые существа и организмы длительного полета за пределами геомагнитного поля и тем самым начать медико-биологическую подготовку экипажей к дальним космическим полетам», — рассказали агентству.

По словам источника, речь идет о проекте «Ковчег», который ранее анонсировал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Предполагается, что в 2024 году космический аппарат будет запущен на орбиту высотой 20 тыс. км над Землей для исследований по космической биологии, физиологии и биотехнологии. Поскольку проект отсутствует в Федеральной космической программе, предлагается изменить научные задачи миссии «Бион-М» номер два, запланированной на 2023 год.

В рамках миссии «Бион-М» номер два планируется отправить на высоту около 800 км над Землей различных животных — мышей, пресмыкающихся, насекомых, а также растений и микрорганизмы. На этой высоте начинается внутренний радиационный пояс Земли, защищающий живые организмы от космической радиации.

«Запуск аппарата предлагается осуществить на новой ракете-носителе «Союз-5» в рамках ее летных испытаний», — добавил источник агентства.

13 января совет по космосу РАН рекомендовал отложить создание предназначенной для полетов к Луне ракеты-носителя сверхтяжелого класса. В качестве альтернативы сверхтяжелой ракете «Енисей», предназначенной для экспедиции на поверхность Луны, совет предложил использовать ракеты семейства «Ангара».