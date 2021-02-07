«В Швеции вообще не обращали внимание на пандемию»

Один из самых эпатажных российских хоккеистов последних 10 лет Михаил Анисин год назад вновь напомнил о себе, проведя хороший сезон в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). Он помог узбекскому «Хумо» в первый год существования клуба выйти в плей-офф и выиграть в первом раунде серию у нефтекамского «Тороса» (4:3). Из-за пандемии команда не смогла доиграть второй раунд, где успела оказать сопротивление победителю регулярного чемпионата того сезона московской «Звезде» (фарм-клуб ЦСКА).

В итоге Анисин — лучший снайпер плей-офф КХЛ-2012 и обладатель Кубка Гагарина того же года в составе московского «Динамо» — был вынужден пропустить нынешний сезон. Он отправился в шведский клуб «Гутс», выступающий во втором дивизионе (четвертый по значимости в Швеции). Но в связи с эпидемиологической ситуацией был вынужден осенью расторгнуть контракт и вернуться в Россию, где стал выступать за ижевскую «Ижсталь», идущую на последнем месте в нынешнем регулярном чемпионате ВХЛ.

На этой неделе после выездной встречи со «Звездой» Михаил Анисин дал интервью «Известиям», в котором рассказал, чем стиль хоккея в Швеции отличается от российского и как ему играется сейчас в России.

— Тяжело играть за команду, которая находится внизу таблицы ВХЛ, а не борется за место в плей-офф, как вы это делали год назад с «Хумо»?

— Тяжелее, что скрывать. Ребята у нас молодые, стараются, самоотдача у них сумасшедшая, но, конечно, в мастерстве мы уступаем. Класса не хватает.

— После отъезда из Швеции были варианты устроиться в клуб более высокого уровня?

— Это был октябрь. Найти клуб в КХЛ и ВХЛ было уже тяжело. Прошлый сезон для меня был удачным — спасибо Попихину Евгению Николаевичу (в сезоне-2019/20 главный тренер «Хумо». — «Известия»), всему тренерскому штабу, Матвееву Кириллу (директор «Хумо». — «Известия») за доверие. В том сезоне я показал, что могу играть на высоком уровне, поскольку команда у нас подобралась практически уровня КХЛ. Но пандемия внесла свои коррективы. Пришлось ехать в Швецию. Может быть, я сделал ошибку, поскольку там из-за той же пандемии возникли проблемы с деньгами — клуб уже не мог потянуть ту зарплату, которую мы прописали в контракте летом. Наверное, надо было решать вопросы в России. Просто в Швеции предложили хорошие условия. Но получилось, как получилось.

В Швеции вообще Михаил Анисин в составе ХК «Хумо» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Вы говорили, что в «Гутсе» у вас зарплата была больше, чем в «Хумо».

— Да, там хорошие деньги.

— Во много раз больше?

— По сравнению с «Хумо» точно в два раза больше. Если не в три.

— По сравнению с Ижевском, видимо, разница еще в несколько раз больше.

— Здесь давайте без комментариев. Я в Ижевске играю практически бесплатно.

— В шведском дивизионе, где вы выступали, каков уровень хоккея по сравнению с российским?

— Сопоставим с первыми командами нашей Высшей лиги. В Швеции все катаются, все двигаются. В этом плане я получил хороший международный опыт. Они играют в другой хоккей. Во всяком случае в нашей лиге. Не знаю, как обстоит дело в шведской Суперлиге.

В Швеции вообще Михаил Анисин в составе ХК «Сочи» Фото: ТАСС/Артур Лебедев

— В низших лигах там тоже пытаются играть в комбинационный хоккей, как сборная и клубы Суперлиги?

— Да, они пытаются играть в комбинационный хоккей. Совсем другой по сравнению с тем, во что мы играем в Ижевске. В Швеции более мастеровитый хоккей. И тренировки необычные — было интересно на это посмотреть. Я много слышал о шведских методах, когда играл в ЦСКА у Вячеслава Аркадьевича Быкова. И помогавший ему Игорь Владимирович Захаркин, ранее работавший в Швеции, всегда говорил, что там очень хорошо катаются. И действительно, в катании шведам мы в Вышке уступаем. Но не в КХЛ — там, конечно, другой уровень.

— Вам было легко играть в Швеции?

— Поначалу очень тяжело. Потом набрал форму и приспособился. Там уровень мастерства выше. Единственное, что удивило, — тренировки. Они две недели проходят предсезонку. Причем я как дурак ходил по два раза в день тренироваться, что для них было дико. А в дни матчей иногда не проводятся раскатки. А для меня было дико, что у них всего час льда, из которого они играют 30–40 минут. И всё. Я думал, такой порядок только в низших лигах Швеции, но потом мне сказали, что это во всех клубах так. Больше тренируются на земле, играют в футбол, делают несколько комплексных прыжковых упражнений. 40 минут — какие-то подводящие упражнения, а потом минут 30 на льду или двусторонние игры, или отработка большинства. Неожиданно это было. Я приехал готовиться, привык к российским длинным предсезонкам. Утром прихожу, а мне шведы говорят: «Утром занятия по желанию». А со мной в этот момент пришли только три полевых хоккеиста и один вратарь. Я спрашиваю: «Подождите, как это по желанию? Как вы вообще сезон-то играть будете? Надо же готовиться, себя помучить, пока есть время». Но мне объяснили, что у них другая система. Удивился, как они так играют. В общем, всё не как у нас. У них главное не перетрудиться, как мне показалось. Бывало, ухожу со льда после тренировки. И мне человек, который стирает форму, говорит: «Давай быстрее, а то мне домой пора». Может быть, в шведской Суперлиге такого нет, но я разговаривал с хоккеистами, играющими в ней. И понял, что отличия небольшие.

— Что еще удивило?

— Удивляют выходные. Тренируешься, потом играешь, и тренер подводит расписание так, чтобы после каждого матча обязательно был выходной день. Это необычно, хотя понятно, что у них по сравнению с нами нет больших поездок. Самый дальний выезд — два часа. Не сравнить с Россией, где девять часовых поясов , поэтому график в любом случае жесткий — тут ничего не поделаешь. Но для меня выходной после матча выглядел дико. Мне приходилось одному ходить тренироваться. Брал с собой вратаря и занимался на пустой арене. Еще запомнилось, как в нашей лиге в начале сезона играли хоккеисты из НХЛ.

В Швеции вообще Михаил Анисин в составе ХК «Динамо» Фото: РИА Новости/Алексей Куденко/Михаил Корытов

— Как они там оказались?

— Пока в НХЛ из-за пандемии не игрался регулярный чемпионат, шведские легионеры приезжали в родную страну и выбирали клубы по месту жительства. Даже если они в третьем-четвертом дивизионах. Если у кого-то семья и дом в поселке, они выбирают ближний клуб. Играют за него за символические деньги и находятся ближе к родным. Мне перед матчами показывали, кто из них из НХЛ. Но я быстро включался в игру всей головой и уже не акцентировал внимание на этих звездах.

— Говорят, в Швеции не особо вводили ограничения из-за пандемии. Ни режима самоизоляции, ни закрытия заведений.

— Они вообще не обращали на это внимание. Пандемии не существовало, речи о ней не шло, всё открыто, магазины работали. Люди без масок ходили. Думаю, с этим связано, что в итоге пандемия по ним ударила.

— Вас она задела?

— Когда я вернулся в Россию, у меня был отрицательный тест. Из Стокгольма не было рейсов в Россию, поэтому ехал через Минск. Как прилетел в Москву, прошел трехдневный карантин. Анализ оказался отрицательный, но потом уже в ноябре переболел. Отчасти это сказалось на том, что не сразу нашел клуб в нашей стране.

В Швеции вообще Михаил Анисин в составе ХК «Сочи» Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

— Летом вы говорили, что в «Хумо» задержали зарплату за последний месяц контракта и премиальные за выход в плей-офф.

— Сейчас всё закрыто. Спасибо руководству, что держит слово. Я и тогда говорил, что мы ему верим. И сейчас долгов нет. Спасибо Кириллу Матвееву и нашему спонсору. Пользуясь случаем, передаю привет всем болельщикам в Ташкенте. Они нас здорово поддерживали, и во многом благодаря им мы в прошлом сезоне хорошо выступили.

— Румынская «Чиксереда», за которую вы играли в позапрошлом сезоне, до сих пор должна вам деньги?

— Судебные тяжбы на эту тему всё еще идут. Надеюсь, скоро закончатся.