Подросток из Кении долетел из Лондона в Маастрихт в отсеке для шасси

16-летний выходец из Кении нелегально прилетел из Лондона в нидерландский Маастрихт в отсеке для шасси грузового самолета. Об этом сообщает портал Dutch News со ссылкой на полицию.

Безбилетника нашли сотрудники авиакомпании в ходе осмотра самолета.

Подросток был доставлен в больницу с тяжелой степенью обморожения, сейчас он чувствует себя хорошо.

По словам представителя аэропорта Маастрихт, большинство безбилетных пассажиров либо замерзают насмерть, либо выпадают из своих укрытий во время полета.

В Маастрихт безбилетник прилетел на грузовом Airbus A330 авиакомпании Turkish Airlines. При этом самолет летел на меньшей высоте по сравнению с дальнемагистральными рейсами.

В 2009 году в аэропорту Владивостока при осмотре самолета, прибывшего из Иркутска через Хабаровск, в нише шасси был обнаружен труп. По данным следствия, тело находилось там пять дней.