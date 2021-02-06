Врач дала советы по правильному питанию в холодную погоду

В холодную погоду стоит отказаться от всех диет для снижения веса. Такой совет дала в субботу, 6 февраля, врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова.

Белоусова отметила, что диеты с низким содержанием жиров и углеводов не дают организму согреваться. Медик рекомендовала в холода есть пищу с растительными и животными жирами, а также крупы и хлеб грубого помола. Диетолог уверяет, что такое питание не навредит фигуре.

«На момент морозов за –20 и ниже лучше всего немножко себя придержать. Может быть, за счет количества потребляемой пищи, но качество ее увеличить за счет жирности и углеводистых продуктов», — цитирует слова Анны Белоусовой телеканал «Звезда».

Диетолог подчеркнула, что в неблагоприятную погоду стоит уделять внимание укреплению иммунитета. Эксперт рекомендовала есть лук и чеснок.

«Мы делаем упор прежде всего на источники витамина C. Сейчас это не проблема — болгарский перец, какие-то замороженные ягоды, фрукты, цитрусовые», — добавила врач.

3 февраля диетолог и врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, что самыми вредными продуктами для сердечно-сосудистой системы являются фастфуд и полуфабрикаты.

Врач объяснила, что фастфуд в большинстве случаев является очень жирным. В нем содержится много соли и сахара, а в качестве способа приготовления используется жарка, что также не очень полезно.

Дианова отметила, что избыточное количество рафинированных продуктов способствует набору веса. В таких продуктах также содержится много трансжиров, которые являются главным врагом сердечно-сосудистой системы. Они могут либо запустить процессы атеросклероза, либо усилить уже имеющиеся. Также они негативно влияют на стенки сосудов, что может привести к инсульту и инфаркту.