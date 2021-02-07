Развитие природы: как в Никарагуа борются с кофейным кризисом

Никарагуанские производители обеспокоены значительным сокращением экспорта кофе в этом году. Этот сектор промышленности наиболее пострадал за последние годы в результате экономического и социально-политического кризиса. Пандемия, а также ураганы «Эта» и «Йота», обрушившиеся на Центральную Америку в ноябре прошлого года, серьезно усугубили ситуацию. Как на ферме «Аммония» спасают положение — в фотогалерее «Известий»