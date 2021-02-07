Развитие природы: как в Никарагуа борются с кофейным кризисом

Никарагуанские производители обеспокоены значительным сокращением экспорта кофе в этом году. Этот сектор промышленности наиболее пострадал за последние годы в результате экономического и социально-политического кризиса. Пандемия, а также ураганы «Эта» и «Йота», обрушившиеся на Центральную Америку в ноябре прошлого года, серьезно усугубили ситуацию. Как на ферме «Аммония» спасают положение — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Фото: Getty Images/Inti Ocon
Кофе — третий по объемам экспортный товар в Никарагуа, уступающий только золоту и мясу
На весь экран
Фото: Getty Images/Inti Ocon
Кроме того, во время сбора урожая в этом секторе создается около 300 тыс. рабочих мест, поэтому производство кофе является ключевым для страны
На весь экран
Фото: Getty Images/Inti Ocon
Результаты прошлого года были вполне достойными — урожай кофе был хорошим, экспорт принес стране на $12 млн больше, чем в позапрошлом
На весь экран
Фото: Getty Images/Inti Ocon
С начала этого кофейного года, который стартует в октябре, объем экспорта упал на 40%
На весь экран
Фото: Getty Images/Inti Ocon
Сильный ветер привел к потере большого количества зерна, которое еще не успели собрать и находилось в стадии обработки
На весь экран
Фото: Getty Images/Inti Ocon
15% почвы Никарагуа, используемой для кофейных плантаций, пострадали от оползней и наводнений, вызванных тропическими штормами
На весь экран
Фото: Getty Images/Inti Ocon
Из-за пандемии потребность в рабочих снизилась, без работы остались и многие квалифицированные специалисты
На весь экран
Фото: Getty Images/Inti Ocon
Снижение объемов импорта привело к увеличению цен на удобрения и другие средства, необходимые для выращивания кофе
На весь экран
Фото: Getty Images/Inti Ocon
Кофейная ферма «Аммония» была основана в 1890 году предпринимателем немецкого происхождения Хуаном Бошем. Он посадил на этой земле первые кофейные деревья
На весь экран
Фото: Getty Images/Inti Ocon
С тех пор успешное хозяйство несколько раз меняло владельцев
На весь экран
Фото: Getty Images/Inti Ocon
Оно и сейчас в тренде. На сегодняшний день это органическая ферма
На весь экран
Фото: Getty Images/Inti Ocon
Здесь не используют никакие химикаты
На весь экран
Фото: Getty Images/Inti Ocon
На ферме не вырубают деревья, а опавшие листья и водоросли из лагуны используют для производства удобрений
На весь экран
Фото: Getty Images/Inti Ocon
Чтобы не зависеть полностью от производства кофе, владельцы фермы получили разрешение на 12 дополнительных видов деятельности, в том числе животноводство, птицеводство, овощеводство, цветоводство, сыроварение, производство органических удобрений и биогаза
На весь экран
Фото: Getty Images/Inti Ocon
Всё это производство является экологически чистым, что подтверждено официальными органами, а продукты — органическими
На весь экран
Фото: Getty Images/Inti Ocon
Заслуги фермеров в деле устойчивого развития признаны не только государством, но и на международном уровне, что вызывает доверие у покупателей и повышает спрос на недешевую продукцию
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные
данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные
произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация
охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Сайт функционирует
при финансовой
поддержке Федерального агентства
по печатии массовым
коммуникациям.
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет
рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются
офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.