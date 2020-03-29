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Целебные листья: в Китае начался сбор чая

Лунный календарь призвал народ хань на плантации
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Сбор чая в Китае
Фото: Getty Images/Carl Court
Жизнь в Китае, заявившем о фактической победе над коронавирусом, постепенно входит в привычное русло. Прошел чуньфэнь, день весеннего равноденствия, и на поля вышли тысячи людей — начался очередной сезон сбора чая. Как это происходит — в фотогалерее «Известий»
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Сбор чая в Китае
Фото: Getty Images/zhaojiankang
В каждой провинции Китая есть собственный чайный ассортимент. Коллекционные сорта являются визитной карточкой и гордостью жителей региона
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Сбор чая в Китае
Фото: Getty Images/Carl Court
Традиционное время сбора урожая — с апреля по июнь. Но первые, самые ранние побеги, которые можно собирать уже в марте, ценятся наиболее высоко. Они капризны в обработке и процессе заваривания, но купить их можно только на закрытых чайных аукционах
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Сбор чая в Китае
Фото: Getty Images/Carl Court
Считается, что чем выше на горном склоне обитает куст, тем более качественный напиток из него получится. Элитные сорта собирают на высоте не ниже 1500 метров
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Сбор чая в Китае
Фото: Global Look Press/Xinhua/Yang Wenbin
В Гуйяне, столице провинции Гуйчжоу, с 13 марта возобновились занятия в школах. А местные фермеры уже собрали в горах первый урожай и занимаются его сортировкой
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Сбор чая в Китае
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Qumingbin
Жители Чунцина — гигантского города на юго-западе страны — после улучшения эпидемиологической обстановки и ослабления карантина уже вторые выходные массово выезжают за город. Кто-то просто погулять и полюбоваться цветами, кто-то — покопаться на грядках, а кто-то — собирать чай
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Сбор чая в Китае
Фото: Getty Images/Visual China Group/Lin Wenqiang
В окрестностях города Фучжоу провинции Фуцзянь прошел фестиваль весеннего чая
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Сбор чая в Китае
Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Zhang Jiuqiang
С места событий велась прямая трансляция, все желающие смогли понаблюдать за процессами сбора, обработки листьев и дегустации напитка
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Сбор чая в Китае
Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Li Bo
Сезон сбора весеннего чая стартовал и в знаменитой деревне Башань, расположенной в провинции Чжэцзян. Чайные плантации занимают здесь территорию площадью более 6 тыс. га
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Сбор чая в Китае
Фото: Getty Images/chuyu
Сезон весеннего сбора урожая продлится до середины мая. А сразу после этого начнется летний сбор, но это будет уже совсем другой чай
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