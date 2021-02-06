Врач предупредила об опасности отказа от лечения насморка

Пациенты, у которых диагностирован насморк, должны внимательно отнестись к заболеванию и вылечить его. В противном случае им грозят осложнения, рассказала в беседе с Пятым каналом врач-отоларинголог, фониатр Анна Колесникова.

По ее словам, насморк проходит за семь дней, однако если он сохраняется дольше 10 суток, то можно говорить о риносинусите, воспалении околоносовой пазухи.

«В некоторых случаях при отсутствии адекватного лечения могут возникнуть осложнения. Это происходит, когда инфекция проходит за стенки пазух и вызывает воспаление в других органах», — отметила специалист.

Инфекция может распространиться через кровь, лимфу, из носа она попадает в глаз, вызывая воспаление надкостницы, глазничной клетчатки или тканей самого органа зрения. Если микробы проникнут в полость черепа, то можно говорить о менингите и абсцессе головного мозга, подчеркнула Колесникова.

«При отсутствии правильного лечения пациент может потерять глаз либо это может привести к летальному исходу», — обратила внимание врач.

Колесникова рекомендовала обращаться к врачам, если насморк сохраняется более недели, чтобы специалист назначил необходимое лечение.

Как ранее в феврале рассказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, симптомы у переболевших коронавирусом могут сохраняться еще несколько недель — это остаточное явление, а не повторное заболевание. Он призвал не путать их с новым заболеванием.