Врач призвал не путать остаточные симптомы COVID-19 с новым заболеванием

Симптомы у переболевших коронавирусом могут сохраняться еще несколько недель — это остаточное явление, а не повторное заболевание. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

Эксперт подчеркнул, что COVID-19 относится к острым респираторно-вирусным инфекциям (ОРВИ) и не может быть хроническим.

«Эти заболевания протекают только в остром периоде, никакой хронизации на данный момент с коронавирусами не выявлено. Возможно носительство вируса после перенесенного заболевания, но о хроническом процессе здесь говорить неправильно», — цитирует его «РИА Новости» 4 февраля.

По словам Вознесенского, после перенесенной коронавирусной инфекции вирус в незначительных концентрациях может еще несколько недель определяться методом ПЦР.

Кроме того, у пациента могут сохраниться на это время такие остаточные симптомы болезни, как слабость, потливость, легкая температура, недомогание, отсутствие обоняния и снижение вкусовых рецепторов, добавил врач.

Ранее в этот день врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, что осложнением после COVID-19 может стать повреждение зрения и слуха.

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