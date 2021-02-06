В Туве за сутки зафиксировали два землетрясения

Два землетрясения за сутки зафиксировали в Туве, сообщает 6 февраля Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Первое землетрясение произошло ночью в 1:53 по местному времени (21:53 5 февраля мск). Было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,1 балла с эпицентром в 293 км к юго-западу от Кызыла.

Согласно опубликованным оперативным данным, второй подземный толчок магнитудой 3,8 зарегистрирован в 196 км к юго-востоку от Кызыла (Тува).

Эпицентр землетрясения имел координаты 50,76 градуса северной широты и 96,75 градуса восточной долготы.

Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 4,6 балла по шкале MSK-64.

Землетрясения периодически происходят в Туве, где значительная сейсмоактивность сохраняется с конца 2011 года.

Ранее 15 января землетрясение магнитудой 4,8 было зафиксировано на границе России и Монголии.

Эпицентр землетрясения располагался в 45 км к северо-западу от монгольского населенного пункта Турт и 251 км от Ангарска.

После него на 51 объекте были обнаружены повреждения. По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, в фасадах нескольких домов и зданий социальных учреждений региона появились трещины.

До этого 12 января также зафиксировано землетрясение магнитудой 6,5.