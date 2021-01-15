Землетрясение магнитудой 4,8 произошло у российско-монгольской границы

Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировано на границе России и Монголии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр на своем сайте в пятницу, 15 января.

Эпицентр землетрясения располагался в 45 км к северо-западу от монгольского населенного пункта Турт и 251 км от Ангарска. Очаг находился на глубине 10 км, на данный момент нет информации о разрушениях и пострадавших.

13 января сообщалось, что в Туве после обследования зданий обнаружены повреждения на 51 объекте из-за последствий землетрясения на севере Монголии.

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на границе России и Монголии в 00:32 мск 12 января. Правительственная комиссия Тувы рекомендовала всем органам местного самоуправления в срочном порядке обследовать здания, постройки и жилые дома, чтобы избежать аварийных ситуаций.