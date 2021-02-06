Причиной дефицита электроэнергии на Украине назвали «вмешательство Москвы»

Попытки России «подключить энергетические рычаги влияния» на Киев стали причиной дефицита электричества на Украине. Об этом заявил президент украинского Центра глобалистики «Стратегия ХХІ», эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар.

По его словам, количество запасов угля на складах теплоэлектростанций угрожает стабильной работе энергоблоков ТЭС, но проблема возникла неслучайно. Как 6 февраля он отметил в статье для издания «Главред», трудно сказать, сколько в этих действиях «коварного замысла врага, а сколько игры на врага со стороны «полезных идиотов».

Гончар отметил отсутствие контроля над запасами топлива со стороны правительства, а также умышленные действия участников рынка.

Как добавил Гончар, ему очевидны попытки России задействовать энергетические рычаги влияния на страну. По мнению специалиста, как пишет «Газета.ру», проблему с электроэнергией можно решить за счет приобретения топлива у Белоруссии и России. Но это бьет по стране в целом, так как она покупает электроэнергию у «страны-агрессора».

В апреле 2020 года Киев приостановил импорт электроэнергии из России и Белоруссии на период пандемии. 3 января Украина возобновила покупку электричества у Белоруссии. 1 февраля Украина возобновила импорт электроэнергии из России, мощность поставок составляет 200 МВт·ч.

Накануне Киев экстренно обратился к Минску с просьбой об экстренных поставках электричества.

Ранее, 29 января, депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя введение Украиной новых санкций в отношении России, заявил, что голословные обвинения Киева в отношении Москвы стали частыми.

«Всё, что мы слышим от наших соседей, — это голословные обвинения, какие-то псевдоисторические заявления и угрозы сделать нашу жизнь тяжелее и опаснее», — отметил он.