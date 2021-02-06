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Причиной дефицита электроэнергии на Украине назвали «вмешательство Москвы»

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Попытки России «подключить энергетические рычаги влияния» на Киев стали причиной дефицита электричества на Украине. Об этом заявил президент украинского Центра глобалистики «Стратегия ХХІ», эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар.

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По его словам, количество запасов угля на складах теплоэлектростанций угрожает стабильной работе энергоблоков ТЭС, но проблема возникла неслучайно. Как 6 февраля он отметил в статье для издания «Главред», трудно сказать, сколько в этих действиях «коварного замысла врага, а сколько игры на врага со стороны «полезных идиотов».

Гончар отметил отсутствие контроля над запасами топлива со стороны правительства, а также умышленные действия участников рынка.

Как добавил Гончар, ему очевидны попытки России задействовать энергетические рычаги влияния на страну. По мнению специалиста, как пишет «Газета.ру», проблему с электроэнергией можно решить за счет приобретения топлива у Белоруссии и России. Но это бьет по стране в целом, так как она покупает электроэнергию у «страны-агрессора».

В апреле 2020 года Киев приостановил импорт электроэнергии из России и Белоруссии на период пандемии. 3 января Украина возобновила покупку электричества у Белоруссии. 1 февраля Украина возобновила импорт электроэнергии из России, мощность поставок составляет 200 МВт·ч.

Накануне Киев экстренно обратился к Минску с просьбой об экстренных поставках электричества.

Ранее, 29 января, депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя введение Украиной новых санкций в отношении России, заявил, что голословные обвинения Киева в отношении Москвы стали частыми.

«Всё, что мы слышим от наших соседей, — это голословные обвинения, какие-то псевдоисторические заявления и угрозы сделать нашу жизнь тяжелее и опаснее», — отметил он.

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