Психотерапевт назвал причины постоянных опозданий

Люди, которые постоянно опаздывают, могут быть склонны к депрессии или испытывать неуверенность в себе. Об этом 6 февраля рассказал доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг.

«Человек, который опаздывает, как правило, переоценивает свою личность и недооценивает тех людей, с которыми встречается. Кроме того, это наблюдается у людей, несколько неуверенных в себе. Они сомневаются — у них происходит так называемая борьба мотивов, они не уверены в том, что нужно пойти… Не уверены в том, что они хотят сказать», — приводит его слова RT.

Говоря о людях, склонных к депрессии, Файнзильберг отметил, что их движения всегда замедленны, из-за чего они не могут вовремя рассчитать необходимое на сборы и дорогу время. Регулярные опоздания на работу он связывает с проявлением внутреннего неудовлетворения и профессиональным выгоранием. В таком случае Файнзильберг рекомендует сменить сферу деятельности. Также психотерапевт советует соблюдать режим дня и ночи, поскольку организм привыкает к определенному распорядку.

«Естественно, человек, который привык в одно и то же время ложиться, в одно и то же время вставать, принимать пищу, выполнять физические упражнения, — этот человек вряд ли позволит себе и вряд ли ему доставит удовольствие опаздывать. Его жизнь будет расписана, и хотя многие люди скажут, что это скучно, я скажу, что это достаточно здорово — от слова «здоровье». Люди, которые живут в таком ритме, живут долго и счастливо», — заключил он.

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