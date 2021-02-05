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Психолог заявила о росте интереса к браку у мужчин на фоне пандемии

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После наступления пандемии мужчины стали проявлять больший интерес к семье и браку, пишет в пятницу, 5 февраля, «Ридус» со ссылкой на психолога-сексолога Александру Миллер.

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«Есть надежда на то, что изменится качество отношений и этот супермаркет постоянно меняющихся лиц из Tinder (социальная сеть для знакомств. — Ред.) заменят крепкие и долгосрочные отношения. По крайней мере, много мужчин приходит ко мне на консультации именно с этим запросом», — сказала она.

Однако 25 декабря 2020 года сообщалось, что в России за девять месяцев 2020 года зарегистрировано почти на 138 тыс. браков меньше, чем за аналогичный период 2019 года. При этом количество разводов за этот период снизилось на 57 тыс. — до 401 тыс.

21 октября семейный психолог объяснила, почему мужчины, которые до 40 лет не обзавелись семьей, потом делают это с трудом. Психолог отметила, что мужчины до 35 открыты для нового опыта и легче относятся к ошибкам, понимая, что есть возможность их исправить. В более зрелом возрасте они уже начинают опасаться решительных шагов, у них уже складывается определенный образ жизни, и его не хочется менять.

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