Японские ученые назвали способ продлить жизнь

Японские ученые из университета Осаки выяснили, что ежедневные прогулки влияют на продолжительность жизни. Об этом сообщил в пятницу, 5 февраля, портал Express со ссылкой на исследование, опубликованное в Британском медицинском журнале (BMJ).

Авторы исследования наблюдали в течение 13 лет более чем за 27 тыс. людей в возрасте от 40 до 79 лет.

В результате исследования ученые выяснили, что добровольцы, которые ходили каждый день на часовую прогулку, имели более продолжительную жизнь, чем участники, которые вели неактивный образ жизни. Кроме того, активные участники реже обращались к врачам.

Дополнительно исследователи обнаружили, что важна не только продолжительность прогулки, но и ее темп. Участники исследования, которые предпочли более быструю ходьбу, переживали людей, которые предпочитали медленный темп.

Ученые выявили, что для увеличения срока жизни достаточно совершать каждый день прогулку продолжительностью не менее часа со скоростью не менее 4,83 км/ч, или 100 шагов в минуту.

В конце января Роспотребнадзор дал рекомендации по питанию для людей старше 60 лет. В ведомстве отметили, что на продолжительность жизни влияет не только правильное питание, но и физическая активность, а также ведение здорового образа жизни и хорошая наследственность.