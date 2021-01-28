Роспотребнадзор дал рекомендации по питанию в пожилом возрасте

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по питанию для людей старше 60 лет, советы в четверг, 28 января, опубликованы на сайте ведомства.

В Роспотребнадзоре напомнили, что после 60 лет в организме происходят изменения: уменьшается интенсивность обмена веществ, снижаются возможности ферментативных систем, ослабевает секреторная и моторная функции пищеварительного тракта, нарушается постоянство микробиома кишечника и другие.

Поэтому питание пожилых людей должно быть ограниченным по калорийности, но при этом полноценным по содержанию аминокислот, полиненасыщенных жирных кислот, растительных жиров, пищевых волокон, витаминов, кальция, калия, магния, железа, цинка, хрома.

Кроме того, с возрастом повышается потребность в микронутриентах, поэтому особое внимание должно быть уделено бездефицитному поступлению витаминов-антиоксидантов. Среди минеральных веществ основными являются кальций, калий, железо, магний, цинк, хром, обеспечивающие регуляцию костного метаболизма, системы свертывания крови, водно-электролитного баланса, функций центральной нервной системы, углеводного и жирового обменов.

«Именно обогащение рациона дополнительными источниками витаминов и минеральных веществ является реальным диетологическим приемом коррекции дефицитного пищевого статуса», — подчеркнули в пресс-службе.

Говоря о режиме питания, эксперты ведомства рекомендовали строить четырех- или пятиразовое дробное питание.

«Помните, что на продолжительность жизни влияет не только изменение рациона, но и регулярная физическая активность, ведение здорового образа жизни и располагающая наследственность. <...> Питайтесь правильно, живите долго и выглядите молодо в любом возрасте», — подытожили специалисты Роспотребнадзора.

26 января ученые из Шанхайского центра психического здоровья и Шанхайского университета Цзяотун опубликовали исследование, согласно которому пожилые люди, которые спят после обеда, показывают лучшие результаты в тестах на беглость речи, рабочую память и ориентирование.