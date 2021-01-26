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Ученые рассказали о пользе послеобеденного сна для пожилых людей

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Пожилые люди, которые спят после обеда, показывают лучшие результаты в тестах на беглость речи, рабочую память и ориентирование, к такому выводу пришли ученые из Шанхайского центра психического здоровья и Шанхайского университета Цзяотун. Результаты исследования опубликованы в журнале General Psychiatry.

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В ходе эксперимента специалисты протестировали 2,2 тыс. жителей Китая старше 60 лет. Все участники в целом были здоровы и не страдали когнитивными расстройствами. Из них более 1,5 тыс. регулярно спали днем, а 680 — нет. Средняя продолжительность ночного сна в обеих группах составляла около 6,5 часа, а дневной сон, у тех, кто его практиковал, — от пяти минут до двух часов.

Все участники прошли серию медицинских осмотров и когнитивных экзаменов, включая тест на наличие деменции. Выяснилось, что показатели когнитивных способностей оказались значительно выше у тех, кто регулярно спал днем.

Результаты эксперимента авторы объяснили тем, что сон регулирует иммунный ответ организма, являясь эволюционной реакцией на воспаление. Известно, что люди с более высоким уровнем воспаления чаще спят, а также то, что воспалительные химические вещества играют важную роль в нарушениях сна. С возрастом же уровень воспаления в организме в целом и в мозге в частности повышается. А дневной сон помогает предотвратить это воспаление, что благотворно сказывается на работе мозга.

В августе доктор биологических наук Владимир Дорохов рассказал, что днем достаточно поспать всего 20 минут для восстановления энергии. По словам специалиста, если спать дольше 20 минут, сон станет глубоким и понадобится время для того, чтобы выйти из него полностью, что в рабочих условиях вызывает неудобство.

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