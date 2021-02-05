Энергоблок отключился на Запорожской ТЭС на Украине

Аварийное отключение энергоблока № 1 ДТЭК Запорожской ТЭС произошло на Украине. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщает пресс-служба горсовета Энергодара.

Уточняется, что причиной отключения стала «временная неисправность системы охлаждения трансформатора».

В настоящее время в работе находятся третий и четвертый энергоблоки тепловой электростанции. На втором энергоблоке проводятся пусконаладочные работы.

Ранее, 3 февраля, сообщалось, что украинские города Энергодар и Днепрорудное, а также соседние населенные пункты остались без света из-за аварии на теплоэлектростанции в Запорожье. По словам мэра Энергодара Дмитрия Орлова, все блоки ТЭС «внезапно сели на «ноль», передает RT.