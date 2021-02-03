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В Запорожье из-за аварии на ТЭС без света остались два города

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В Запорожье на Украине без света из-за аварии на ТЭС остались города Энергодар и Днепрудное, а также ряд соседних населенных пунктов, сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

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«Сегодня, около 19.27 (20.27 мск) весь Энергодар, а также соседние населенные пункты, в том числе и город Днепрорудное, остались без электроснабжения. По предварительной информации, к этому привела авария на ЗаТЭС ДТЭК. Все блоки тепловой станции внезапно сели на «ноль», — написал он в Facebook в среду, 3 февраля.

Он отметил, официальной информации о причине аварии ТЭС на данный момент не представила. Через 30 минут после аварии электроснабжение в городе стало частично восстанавливаться.

«Медико-санитарная часть работает в штатном режиме, пациенты обеспечены всем необходимым. В штатном режиме работает и Запорожская АЭС — об этом сообщил начальник смены АЭС», — написал Орлов и пообещал, что огласит причину аварии, как только получит полную информацию.

По словам жителей Энергодара, которые прокомментировали запись мэра, в городе также есть проблемы с водой и отоплением.

Ранее, 15 января, сообщалось, что в Тверской области больше 5 тыс. человек остались без электричества из-за непогоды.

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