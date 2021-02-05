Тарасов пообещал отправить Кокляева в глубокий нокаут

Боец MMA и спортивный блогер Артем Тарасов ответил представителю силовых видов спорта Михаилу Кокляеву на предложение обсудить хамское поведение Тарасова после боя. Боец MMA пообещал Кокляеву, что тот не сможет разговаривать после поединка, так как Тарасов отправит соперника в глубокий нокаут. Об этом сообщил в пятницу, 5 февраля, телеканал РЕН ТВ.

«Мишка-пухляшик ты мой», Кокляев ты мой, что ты там говоришь, что после боя со мной поговоришь? Я вырублю тебя так, что ты уже не сможешь говорить. Пацаны, скриньте, реально. Первый, второй или третий раунд — он будет отправлен в глубокий нокаут. После этого он не сможет поговорить с такой «наглой молодежью», — ответил Тарасов.

Он добавил, что несмотря на соперничество, уважает своего оппонента.

«У меня нет неуважения к Михаилу Кокляеву, потому что он много сделал для спорта, но то, что ты говоришь… Мишаня, полет над гнездом кукушки, нокаут в первом раунде, скриньте, так и будет!» — подчеркнул боец MMA.

Накануне, 4 февраля, Кокляев сообщил, что планирует обсудить с Тарасовым его хамское поведение после их поединка. Сообщалось, что 42-летний спортсмен намекнул, что у него есть претензии к 30-летнему сопернику, но не уточнил, чем вызвано недовольство.

Турнир «Короли ринга» пройдет в концертном зале «Вегас Сити Холл» 20 февраля.

Кроме Тарасова и Кокляева на ринг выйдут и другие спортсмены. В главном бою встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в африканском регионе Тайсон Дижон, а также бывший регбист, пауэрлифтер и игрок в американский футбол Денис Вильданов и самбист и боец смешанных единоборств Максим Новоселов.