Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Политика
Путин обсудил с членами Совбеза эффективность работы с соотечественниками за рубежом
Общество
В Рособрнадзоре представили проект расписания ЕГЭ на 2021 год
Общество
Психолог заявила о росте интереса к браку у мужчин на фоне пандемии
Культура
Актер из «Бригады» Виталий Альшанский умер в 52 года
Общество
Транспортные карты московских студентов разблокируют 8 февраля
Наука
Группа ученых назвала причину происхождения SARS-CoV-2
Общество
Синоптики предупредили москвичей о самых холодных днях этой зимы
Общество
Россельхознадзор приостановил ввоз птицы из Индии
Общество
Мурашко заявил об отступлении коронавируса в России

Тарасов пообещал отправить Кокляева в глубокий нокаут

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Боец MMA и спортивный блогер Артем Тарасов ответил представителю силовых видов спорта Михаилу Кокляеву на предложение обсудить хамское поведение Тарасова после боя. Боец MMA пообещал Кокляеву, что тот не сможет разговаривать после поединка, так как Тарасов отправит соперника в глубокий нокаут. Об этом сообщил в пятницу, 5 февраля, телеканал РЕН ТВ.

Бойцовская эклектика: топ-5 схваток представителей разных видов спорта
В преддверии поединка Сергея Харитонова с Дэнни Уильямсом «Известия» вспоминают другие яркие бои с участием спортсменов разных стилей

«Мишка-пухляшик ты мой», Кокляев ты мой, что ты там говоришь, что после боя со мной поговоришь? Я вырублю тебя так, что ты уже не сможешь говорить. Пацаны, скриньте, реально. Первый, второй или третий раунд — он будет отправлен в глубокий нокаут. После этого он не сможет поговорить с такой «наглой молодежью», — ответил Тарасов.

Он добавил, что несмотря на соперничество, уважает своего оппонента.

«У меня нет неуважения к Михаилу Кокляеву, потому что он много сделал для спорта, но то, что ты говоришь… Мишаня, полет над гнездом кукушки, нокаут в первом раунде, скриньте, так и будет!» — подчеркнул боец MMA.

Накануне, 4 февраля, Кокляев сообщил, что планирует обсудить с Тарасовым его хамское поведение после их поединка. Сообщалось, что 42-летний спортсмен намекнул, что у него есть претензии к 30-летнему сопернику, но не уточнил, чем вызвано недовольство.

Турнир «Короли ринга» пройдет в концертном зале «Вегас Сити Холл» 20 февраля.

Кроме Тарасова и Кокляева на ринг выйдут и другие спортсмены. В главном бою встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в африканском регионе Тайсон Дижон, а также бывший регбист, пауэрлифтер и игрок в американский футбол Денис Вильданов и самбист и боец смешанных единоборств Максим Новоселов.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021