РФ в Совете Европы будет добиваться договоренностей по IT-компаниям США

Россия в рамках Совета Европы (СЕ) намерена добиваться рамочных договоренностей, касающихся деятельности крупных американских IT-компаний. Об этом в пятницу, 5 февраля, заявил постоянный представитель РФ в организации Иван Солтановский.

При этом, отвечая на вопрос о то, может ли быть выработана общая международная конвенция в отношении деятельности IT-гигантов, он отметил, что это идеал, а надо быть реалистами.

«Мы будем добиваться, чтобы какие-то хотя бы общего плана, общерамочные договоренности на бумаге были выработаны, но как пойдет дело дальше, зависит не только от нас», ― сказал Солтановский на брифинге, передает «РИА Новости».

Ранее, 31 января, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что необходимы конкретные действия в отношении регулирования работы глобальных интернет-компаний.

До этого, 28 января, она сообщила, что российские посольства за рубежом сталкиваются с блокировкой аккаунтов со стороны американских соцсетей и интернет-платформ.

Захарова добавила, что теперь весь мир знает, как ведут себя американские социальные сети и интернет-платформы, особенно после блокировки аккаунтов занимавшего пост президента США Дональда Трампа.

Днем ранее стало известно, что МИД России вручил представителю посольства США ноту протеста в связи с распространением фейков. В российском внешнеполитическом ведомстве поддержали заявление Совфеда в связи с нарушением принципа свободы слова глобальными американскими интернет-компаниями.

В МИД РФ добавили, что «предпринятые администрацией крупнейших американских соцсетей рестриктивные действия в отношении размещаемого на их платформах контента нанесли удар по демократической системе ценностей и международной информационной архитектуре».