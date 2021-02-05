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Волков назвал Оверима сильным и хитрым бойцом

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Российский боец MMA Александр Волков заявил, что его соперник Алистар Оверим хитрый, опытный и сильный спортсмен. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщает телеканал РЕН ТВ.

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«Оверим — очень опытный боец. То, что он выступает с 1999-го года, говорит о том, что он уже очень много повидал, он уже чемпион трех организаций, если не больше, очень известных мировых, в его коллекции не хватает только пояса UFC. Это опытный, сильный, хитрый боец. Это будет один из сильнейших вызовов, которые были у меня в карьере», — рассказал Волков.

Журналисты, в свою очередь, предрекли зрелищный бой, так как оба бойца — ударники. Как следствие, зрителей ждет мало эпизодов в борьбе в партере.

Отмечается, что если Волков одолеет Оверима, то выйдет на финишную прямую в борьбе за пояс чемпиона мира. В свою очередь, 40-летний соперник россиянина получает возможность показать себя на ринге в таком зрелом возрасте.

«Я чувствую себя максимально готовым, жду не дождусь боя. В принципе, я могу подраться с ним уже сегодня. Но боя сегодня не будет, надо подождать несколько дней. Но да, я готов», — сказал Оверим.

Бой двух тяжеловесов пройдет в рамках шоу UFC Fight Night, которое РЕН ТВ будет транслировать в прямом эфире на эксклюзивных правах в специальном эфире Бойцовского клуба РЕН ТВ 7 февраля в 5:00 мск.

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