РЕН ТВ покажет бой Волкова и Оверима на UFC Fight Night

Российский боец Александр Волков по прозвищу Драго встретится на ринге с легендой смешанных единоборств — Разрушителем Алистаром Оверимом из Нидерландов. Как сообщается в среду, 3 февраля, бой будет показывать телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что оба спортсмена входят в десятку лучших тяжеловесов мира. Оверим владеет тайским боксом, Волков — высокой техникой бокса и работой в партере.

«Отрицательных моментов в его стиле меньше, чем положительных. В целом это опытный хитрый, сильный боец. Он умеет делать все, и в этом плане это будет один из сильнейших вызовов, который будет у меня в карьере», — рассказал Волков о своем сопернике.

Оверим в свою очередь также оценил успехи оппонента.

«Есть много убийц в списке сильных бойцов, и Волков тоже убийца. Он входит в топ-10, он опасный, высокий, очень опытный. Я воспринимаю его как очень умного бойца в тяжелом весе, он пользуется своим ростом очень хорошо, и для меня это будет очень захватывающий поединок», — сказал Оверим.

Бой двух тяжеловесов пройдет в рамках шоу UFC Fight Night, которое РЕН ТВ будет транслировать в прямом эфире на эксклюзивных правах в специальном эфире Бойцовского клуба РЕН ТВ 7 февраля в 5:00 по московскому времени.

28 января Федерация бокса России объявила, что боксерское шоу «Короли ринга», в котором примут участие именитые боксеры, бойцы смешанных единоборств и популярные блогеры, состоится 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл» в Москве.