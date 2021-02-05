Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Армия
В «Рособоронэкспорте» заявили о расширении экспорта вооружений
Общество
В России в 2020 году вырос спрос на вакансии водитель и грузчик
Мир
Число случаев COVID-19 в мире превысило 104,8 млн
Общество
В 2020 году ФССП взыскала с водителей более 14 млрд рублей недоплаченных штрафов
Общество
В России начались испытания первого гибридного авиадвигателя
Общество
В Ростове-на-Дону началась вакцинация участников парада Победы
Общество
Сугробы в Москве за сутки выросли до 35 см
Мир
Помпео раскритиковал выступление Байдена по теме внешней политики
Мир
Украина попросила Белоруссию об экстренных поставках электричества

Украина попросила Белоруссию об экстренных поставках электроэнергии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украина обратилась к Белоруссии с просьбой организовать экстренные поставки электричества из-за аварий, произошедших на двух электростанциях, передает в пятницу, 5 февраля, телеканал «Беларусь-1».

Необходимость в дополнительных поставках возникла после отключения энергоблоков на Кураховской и Запорожской теплоэлектростанциях 2 и 3 февраля, при этом последней аварии сопутствовал пожар на подстанции.

В результате потребители центральной части страны столкнулись с дефицитом электроэнергии.

Решить проблему внутренними ресурсами оказалось невозможным.

Отмечается, что Киев закупит у Минска 500 мегаватт. Электричество поставит компания «Белэнерго», которая является контрагентом украинской стороны.

1 февраля Украина возобновила импорт электроэнергии из России, мощность поставок составляет 200 МВт•ч.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021