Украина попросила Белоруссию об экстренных поставках электроэнергии

Украина обратилась к Белоруссии с просьбой организовать экстренные поставки электричества из-за аварий, произошедших на двух электростанциях, передает в пятницу, 5 февраля, телеканал «Беларусь-1».

Необходимость в дополнительных поставках возникла после отключения энергоблоков на Кураховской и Запорожской теплоэлектростанциях 2 и 3 февраля, при этом последней аварии сопутствовал пожар на подстанции.

В результате потребители центральной части страны столкнулись с дефицитом электроэнергии.

Решить проблему внутренними ресурсами оказалось невозможным.

Отмечается, что Киев закупит у Минска 500 мегаватт. Электричество поставит компания «Белэнерго», которая является контрагентом украинской стороны.

1 февраля Украина возобновила импорт электроэнергии из России, мощность поставок составляет 200 МВт•ч.