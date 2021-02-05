Украина попросила Белоруссию об экстренных поставках электроэнергии
Украина обратилась к Белоруссии с просьбой организовать экстренные поставки электричества из-за аварий, произошедших на двух электростанциях, передает в пятницу, 5 февраля, телеканал «Беларусь-1».
Необходимость в дополнительных поставках возникла после отключения энергоблоков на Кураховской и Запорожской теплоэлектростанциях 2 и 3 февраля, при этом последней аварии сопутствовал пожар на подстанции.
В результате потребители центральной части страны столкнулись с дефицитом электроэнергии.
Решить проблему внутренними ресурсами оказалось невозможным.
Отмечается, что Киев закупит у Минска 500 мегаватт. Электричество поставит компания «Белэнерго», которая является контрагентом украинской стороны.
1 февраля Украина возобновила импорт электроэнергии из России, мощность поставок составляет 200 МВт•ч.