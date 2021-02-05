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Инфекционист рассказал о сроках исчезновения антител к коронавирусу

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Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что антитела к коронавирусу исчезают через несколько месяцев.

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По словам специалиста, дальнейшее развитие ситуации зависит от иммунитета человека и от того, сформировались ли у него клетки памяти об антителах к COVID-19.

«Антитела к коронавирусу не пожизненные, они уходят через несколько месяцев, дальше всё зависит от того, какой иммунитет изначальный у человека и как у него сформирован Т-клеточный ответ», — цитирует его «РИА Новости» в пятницу, 5 февраля.

Ранее, 2 февраля, в центре им. Гамалеи рассказали, что антитела у пожилых людей после вакцинации препаратом от коронавируса «Спутник V» вырабатываются так же, как и у более молодых людей.

С 18 января в России началась масштабная вакцинация населения от COVID-19. О необходимости этого заявил глава государства Владимир Путин. Граждан прививают препаратом «Спутник V». Он разработан центром им. Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от этого вируса.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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