На рынке в Красноярске произошла перестрелка

На красноярском рынке «Луч» произошла перестрелка, сообщает 5 февраля местный телеканал ТВК.

Инцидент произошел на улице Шахтеров. По данным журналистов, на место происшествия уже прибыли Росгвардия и бойцы ОМОНа. Правоохранители задержали пятерых подозреваемых.

Как рассказал очевидец, стрельбу устроил руководитель рынка. По его словам, между владельцами соседних торговых площадок неоднократно возникали бизнес-споры, которые заканчивались противоправными действиями. При этом собеседник телеканала подчеркнул, что данный случай пока нельзя относить к рабочим конфликтам.

28 января один человек погиб в результате перестрелки на поминках под Анапой, еще трое ранены. По предварительным данным, между гостями траурного мероприятия произошел конфликт, в ходе которого его стороны вооружились ножами и пистолетами.