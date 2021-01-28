Один человек погиб в результате перестрелки на поминках под Анапой

Перестрелка произошла во время поминок в хуторе Заря под Анапой. В результате случившегося один человек погиб и еще трое ранены, сообщает в четверг, 28 января, РЕН ТВ.

По данным телеканала, между гостями траурного мероприятия произошел конфликт, в ходе которого его стороны вооружились ножами и пистолетами. Одному из участников потасовки — 34-летнему Павлу К., выстрелили в голову. От полученных ранений он скончался. Еще троих мужчин с огнестрельными и ножевыми ранениями довез в местную больницу один из очевидцев перестрелки. После этого пострадавших передали врачам скорой помощи.

Старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Краснодарскому краю Наталья Трифанова сообщила телеканалу, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

По ее словам, на месте происшествия работают следователи и криминаслисты краевого управления СКР. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также ведется розыск подозреваемых.

В пресс-службе краевого главка МВД России утонили, что после перестрелки полиция разыскивает одного подозреваемого, передает ТАСС.

12 января житель Львова на Украине открыл стрельбу из револьвера на рождественской ярмарке. В результате ЧП был ранен 33-летний сотрудник службы охраны мероприятия. Как оказалось, стрельба произошла в ходе конфликта между секьюрити и 45-летним стрелявшим.