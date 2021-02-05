Захарова сочла политической цензурой санкции к телеканалам на Украине

Решение президента Украины Владимира Зеленского о санкциях в отношении нескольких украинских телеканалов ― это вопиющий пример политической цензуры и недобросовестной конкуренции, заявила 4 февраля официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, сообщает телеканал «Известия».

― Это идет вразрез с законами Украины и международными обязательствами Киева по защите свободы слова, ― сказала она в ходе брифинга.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.