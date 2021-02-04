Прямой эфир
Мир
Байден пообещал жестко противостоять действиям России
Мир
Евросоюз признал недоработки при производстве вакцин от COVID-19
Общество
В Подмосковье ограничения из-за COVID-19 снимут к концу недели
Экономика
Мусоросжигающие заводы России обойдутся в почти 1,3 трлн рублей
Мир
В РФ допустили пересмотр решения о выходе из Договора по открытому небу
Мир
Япония выразила протест из-за учений России на Курилах
Спорт
Переизбранный глава РФС Дюков назвал четыре задачи российского футбола
Мир
Трамп отказался выступать на процессе по импичменту
Мир
Евродепутат назвал запрет украинских телеканалов шагом к авторитаризму

Минэкономразвития спрогнозировало сроки восстановления доходов россиян

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство экономического развития России ожидает, что доходы россиян будут восстанавливаться в третьем — четвертом кварталах 2021 года. Об этом 4 февраля сообщил глава ведомства Максим Решетников.

По его словам, это произойдет после снятия ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса.

В минусе, да не в обиде: россияне забрали с депозитов 1,7 трлн рублей
Они инвестировали эти деньги в акции, облигации и другие высокодоходные инструменты

При этом министр подчеркнул, что рост экономики идет уже в настоящее время.

«Сейчас режим ограничений снимается, он в последние месяцы был и не такой жесткий, возвращается спрос, вместе с этим вернутся доходы», — отметил Решетников в интервью телеканалу «Россия-24».

Вместе с этим он заявил, что в целом увеличивать финансирование плана восстановления российской экономики не планируется, однако допустил принятие точечных решений по этому вопросу. Уже предусмотренные планом средства и так пойдут на соцподдержку россиян, пояснил Решетников.

Ранее в это день глава Минэкономразвития сообщил, что власти России готовят дополнительные меры по снижению уровня безработицы в стране.

Как пишет «Газета.ру», в 2020 году только треть россиян сохранили уровень своих трат, при этом 44% отметили, что их доходы в прошлом году не снизились.

27 января во время онлайн-выступления на «Давосской неделе» президент России Владимир Путин заявил, что основная задача на сегодняшний день ― это выход из бедности.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021