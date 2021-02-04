Минэкономразвития спрогнозировало сроки восстановления доходов россиян

Министерство экономического развития России ожидает, что доходы россиян будут восстанавливаться в третьем — четвертом кварталах 2021 года. Об этом 4 февраля сообщил глава ведомства Максим Решетников.

По его словам, это произойдет после снятия ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса.

При этом министр подчеркнул, что рост экономики идет уже в настоящее время.

«Сейчас режим ограничений снимается, он в последние месяцы был и не такой жесткий, возвращается спрос, вместе с этим вернутся доходы», — отметил Решетников в интервью телеканалу «Россия-24».

Вместе с этим он заявил, что в целом увеличивать финансирование плана восстановления российской экономики не планируется, однако допустил принятие точечных решений по этому вопросу. Уже предусмотренные планом средства и так пойдут на соцподдержку россиян, пояснил Решетников.

Ранее в это день глава Минэкономразвития сообщил, что власти России готовят дополнительные меры по снижению уровня безработицы в стране.

Как пишет «Газета.ру», в 2020 году только треть россиян сохранили уровень своих трат, при этом 44% отметили, что их доходы в прошлом году не снизились.

27 января во время онлайн-выступления на «Давосской неделе» президент России Владимир Путин заявил, что основная задача на сегодняшний день ― это выход из бедности.