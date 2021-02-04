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Решетников анонсировал новые меры по борьбе с безработицей в России

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Власти России готовят дополнительные меры по снижению уровня безработицы в стране. Об этом в четверг, 4 февраля, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

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«Готовятся сейчас дополнительные меры. В ближайшее время они будут объявлены. В дополнение ко всем тем мерам, которые и так сейчас работают», — сказал министр в эфире телеканала «Россия 24».

О каких именно мерах идет речь, он не уточнил, призвав дождаться их объявления президентом или правительством.

Как отметил Решетников, восстановление реальных доходов населения в РФ должно произойти в нынешнем году. По его словам, основной этап можно будет наблюдать в III, IV квартале.

Ранее в четверг президент России Владимир Путин на встрече с Решетниковым призвал довести до логического завершения предложение правительства страны по расширению программы поддержки занятости населения.

В частности, в ходе встречи президент поинтересовался о ситуации на рынке труда. Решетников, в свою очередь, заявил, что для восстановления занятости власти дополнительно поддерживают пострадавшие отрасли, малый и средний бизнес.

К 11 января в России число официально зарегистрированных безработных составило 2,77 млн человек. По данным Минтруда, за прошедшие 3,5 месяца численность официально зарегистрированных безработных россиян снизилась почти на 1 млн человек. В начале месяца Путин заявлял, что важнейшими задачами властей в текущем году станут восстановление рынка труда и снижение уровня безработицы в стране.

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