В МИД РФ назвали условия функционирования «Северного потока – 2»

Газопровод «Северный поток – 2» сможет функционировать, так как Россия будет продавать газ на основе коммерческих контрактов. Такое заявление сделал «Интерфаксу» замглавы МИД РФ Александр Грушко в четверг, 4 февраля.

«Понятно, что европейские компании, участвующие в проекте, боятся попасть под вторичные санкции США. Но функционировать проект будет, потому что мы будем продавать газ на основе коммерческих контрактов», — подчеркнул Грушко.

«Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.

19 января 2021 года американский минфин объявил о расширении санкций против проекта газопровода — под ограничения попали российское судно-трубоукладчик «Фортуна», которое возобновило строительство трубопровода в водах Дании, и его владелец.

Позднее, 2 февраля, новая администрация США сигнализировала о готовности снять санкции со строящегося газопровода «Северный поток – 2» при выполнении ФРГ ряда условий. Там заявили о заинтересованности в том, чтобы вопрос реализации газопровода был увязан с механизмом, который позволит не допустить эксплуатацию трубопровода в случае сокращения транзитных поставок через Украину. Однако в Германии выразили уверенность в завершении строительства газопровода, несмотря на санкции США.

На следующий день стало известно, что судно снабжения «Балтийский исследователь», которое могут задействовать в строительстве газопровода, отправилось в немецкий порт Мукран.